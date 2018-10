Ripartono a Bari le riprese per il film “Il ladro di giorni” di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio. Su richiesta della casa cinematografica Bronx Film sono state disposte le seguenti limitazioni alla circolazione.

Dalle ore 13 del 3 ottobre fino alle 6 di mattina del 6 ottobre è stato disposto il divieto di sosta con rimozione in piazza Diaz, nel lato tra via Goffredo di Crollalanza e piazzale Giannella e nei lati della carreggiata compresa tra via di Crollalanza e via Giandomenico Petroni.

Dalla mezzanotte del 26 settembre fino alle 20 del 16 ottobre è consentito il transito all’interno del perimetro tra via Brigata Regina, via Bari, via Capruzzi, via Oberdan, via Di Vagno, lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele e corso Vittorio Veneto, ai veicoli della Bronx Film, con portata superiore ai 25 quintali.