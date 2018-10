“Assolutamente non soffriggere, limitare l’introito di zuccheri, e poi ridurre le quantità. Una vera regola per evitare l’insorgenza del tumore non c’è”. Parola di esperto, uno dei tanti medici oncologi che si sono ritrovati per una sera a Bari e si sono sfidati in cucina ai fornelli.

Tema ovviamente il legame tra l’alimentazione, il modo di preparare le pietanze, e il male oscuro, come a volte viene chiamato. Tra mystery box in stile Masterchef e palette per esprime il proprio voto di preferenza in favore di una delle due squadre, la serata si è svolta in un clima gioviale per un tema serissimo e di stretta attualità.