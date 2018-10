Mille bottiglie di birra da riportare a El Chiringuito per avere in dietro 10 centesimi. Il consigliere di opposizione Giuseppe Carrieri, su questo tema, non molla la presa: “Si tratta di un metodo semplice per salvaguardare l’ecosistema cittadino, una scelta semplice che l’amministrazione comunale dovrebbe compiere e su cui l’abbiamo sollecitata anche quest’anno”.

Sì, perché Carrieri, come già fatto in occasione della Giornata Europea per il recupero dei Rifiuti, e ancor prima esattamente un anno fa, per la terza volta ha organizzato l’iniziativa sue spese. Bevanda tanto amata quanto abbandonata, moltissime bottiglie giacciono sui marciapiedi una volta svuotate o finiscono addirittura in mare, inquinando, diventato pericolose e difficilmente recuperabili. Reintrodotto in Italia dalla legge 142/17, a Bari non se n’è ancora fatto niente, purtroppo.