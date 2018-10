“I ragazzi dello spettacolo viaggiante sono unici e speciali ed il mio lo era”. Termina con queste parole la lettera della mamma di Andrea Piccalunga, il 17enne di Altamura che ha perso la vinta nell’incidente in moto di sabato scorso. La donna ha scelto Facebook per ringraziare tutti dopo i funerali e il commosso ricordo della scuola ma anche per dare un ultimo saluto al “suo” Andrea.

“Voglio ringraziare tutti della vostra partecipazione – scrive in un post la madre – sono consapevole che non tutti conoscevano direttamente Andrea ma, so che attraverso le parole di chi lo conosceva abbiate imparato ad amarlo. Vi prego di condividere questo messaggio in modo che queste parole giungano ai vostri cuori.

“I ragazzi dello spettacolo viaggiante sono unici e speciali, non sono i ragazzi della porta accanto, sono tutti nostri figli, perché li sentiamo tali, li accompagnano dalla nascita lungo il percorso della loro crescita,entrano ed escono da una carovana all’altra, “ciao zio, ciao zia” come si fa a non amarli. Tu genitore dispensi perle di saggezza per ognuno di loro che incontri in “piazza” tra le “carovane. I ragazzi dello spettacolo viaggiante, nessuno può capire quanto sono fortunati ad avere un genitore in ognuno di noi”.