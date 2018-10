Immondizia, scarsa illuminazione, strada dissestata, sporcizia e invasione di ratti. Più di 100 famiglie, che si affacciano sulla traversa tra via Modugno e via Berardi, devono fare i conti con una via che secondo loro è stata abbandonata dal Comune. Una zona che, soprattutto la sera, è molto frequentata vista la vicinanza alla pizzeria da Di Cosimo.

“Per colpa del buio – spiegano – ci sono stati molti furti nella zona. La strada completamente distrutta diventa un lago quando piove e per riuscire a prendere le macchine, dobbiamo mettere gli stivali da pioggia”.

Uno dei residenti, per riuscire a risolvere la situazione, si è attivato per capire il perché questa strada non fosse presa in considerazione nella manutenzione ordinaria e ha scoperto che, secondo quanto scritto negli incarti, la strada è a uso privato: “Secondo il Comune, il costruttore – dice – all’epoca della fine dei lavori non ha pagato gli oneri urbanistici per far diventare la strada comunale. Intanto però, secondo la cassazione, le strade private a uso pubblico devono essere manutenute dall’amministrazione”.

Un altro problema, portato alla luce dal residente, è un cancello. “È abusivo perché prima questa strada collegava via Berardi a via Modugno, qualche anno fa, invece, è stato costruito questo cancello per creare un cortile all’interno dello stabile, chiudendo così l’accesso alle due strade”.

I residenti vogliono dei chiarimenti in merito e vorrebbero poter tornare a casa tranquilli senza dover incappare in qualche personaggio poco raccomandabile e fare incontri spiacevoli con ratti e scarafaggi.