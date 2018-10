Che fine farà il bar Saicaf? La domanda iniziano a porsela in molti a Bari e dintorni. Da qualche tempo , infatti, la storica caffetteria di corso Cavour è chiusa, ufficialmente per “per inventario” così come scritto sul biglietto esposto in vetrina.

Secondo alcune voci il bar avrebbe chiuso i battenti con il gestore pronto a passare la mano. Sul tavolo ci sarebbero due alternative. La possibilità che resti il bar dalla classica insegna Saicaf, gestito da una grossa pasticceria, oppure una vera e propria rivoluzione commerciale con l’arrivo di un noto marchio d’abbigliamento: a quanto pare si tratterebbe di Zara.

I proprietari del locale non confermano le voci che si rincorrono sui social network, ma il futuro della storica caffetteria del centro potrebbe conoscersi già entro la fine del mese.