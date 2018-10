Via la torre, torna la ruota. Come già annunciato qualche mese fa dal primo cittadino, tra fine ottobre e metà novembre si concretizzerà il “cambio della guardia” in piazza Diaz. Così per le feste di Natale la ruota panoramica tornerà a girare sul lungomare.

La torre panoramica “City view”, una delle più alte d’Europa, resterà operativa fino al 26 ottobre. Poi a metà novembre tornerà la “Diamond Wheel” che resterà in piazza Diaz almeno 4 mesi, ma non è escluso che possa prolungare il proprio soggiorno almeno fino alla festa di San Nicola a maggio 2019.