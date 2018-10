Musica e caos fino a notte fonda. I residenti adiacenti la ex caserma Rossani sono sempre più disperati: la denuncia arriva dal movimento Riprendiamoci il Futuro di Luigi Cipriani.

“Si tratta di un gruppo di facinorosi appartenenti ad una nota area politica che tengono in ostaggio i residenti con la musica fino all’alba. La disperazione dei residenti non trova risposte da parte delle istituzioni cittadine. Si precisa che questi “personaggi” fanno concerti fino alle 3, le 4 di notte, e alcuni residenti, sempre più disperati, in più circostanze hanno chiesto l’intervento dei vigili, ma nessuno si è fatto vedere”.

“Secondo il sindaco di Bari Antonio Decaro la loro attività è un’opportunità per il quartiere. Caro Sindaco, se queste sono le opportunità per un quartiere ti consigliamo di farli trasferire nel tuo quartiere possibilmente adiacenti alla tua abitazione. Ci chiediamo come può primo cittadino di Bari consentire che un immobile di proprietà del Comune sia occupato abusivamente da “personaggi” non meglio identificati?”