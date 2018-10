“Giovanni malavita”, si atteggia a boss, simula l’uso di armi e sfida la Polizia. Il protagonista del video in dialetto barese che sta facendo il giro delle chat Whatsapp, non è un uomo con barba e tatuaggi, ma un bambino di non più di 10 anni che padroneggia con orgoglio il linguaggio criminale.

Il dialogo che abbiamo riportato, lascia pensare che il piccolo provenga dal rione Japigia.

– Io sono di Japigia, dovete andare a lavorare tutti come dico io. Ho il rione Japigia in mano, figli di… Qua dovete stare, sotto qua e la vita vostra qua dentro sta, dentro a questo pugno. Tremone. Michele tu devi essere affiliato a me?

– Si tutti affiliati a te. A Japigia che devi fare? Come la devi prendere?

– In mano.

– In quale mano?

– Questa, questa (indicando la propria manina). Come ti chiami tu? Giovanni?

-Giovanni Malavita

-Di dove sei tu, Giovanni Malavita? Cammini con la cosa (pistola) addosso?

-Certo

-Hai il motore?

-Sì lo ho, io e Michele abbiamo un SH300 nascosto. La Madama mi deve fare sto bocchino. Mentre ho la pistola addosso, devono farmelo.