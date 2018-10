“Gentilissimo signor sindaco, le chiedo di conoscere quali iniziative vorrà porre in essere per ripristinare il rispetto della legalità e del Codice della Strada dinanzi a Palazzo di Città”. Firmato, Michele Caradonna, consigliere comunale.

Il nostro servizio sulle auto che parcheggiano in divieto di sosta davanti alla sede del Comune di Bari senza essere multate, in realtà non il primo dal momento che ce ne siamo già occupati in precedenza, non è passato inosservato. Caradonna ha infatti presentato questa mattina una interrogazione urgente.

Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, sarebbe consuetudine per qualche dipendente comunale lasciare la macchina sulle strisce gialle dietro al posto per portatori diversamente abili, da qui la richiesta del consigliere di verificare a chi appartiene l’auto ripresa dalla nostra telecamera, ma sopratutto di porre fine al malcostume.

