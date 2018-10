In pieno centro, e precisamente in via Andrea da Bari ad angolo con via Putignani, la situazione del manto stradale non è mai stata perfetta a causa sia dello scarso materiale utilizzato per la bitumazione sia a causa del quotidiano e continuo transito dei mezzi del trasporto pubblico urbano. Tuttavia adesso la situazione è peggiorata, aumentando al massimo il livello di pericolosità per i pedoni.

“La bassa qualità dei materiali accompagnata dalla fretta di eseguire i lavori in pieno giorno senza bloccare il transito dei mezzi, ha causato la creazione di un dosso di asfalto a ridosso del marciapiede pericolosissimo soprattutto per i pedoni che così potrebbero inciampare e farsi davvero molto male!” – denunciano in una nota Danilo Cancellaro e Lucia Rita Di Bari di Sos Città.

