I baresi sanno che quando piove è meglio non fare il bagno nel mare di Pane e Pomodoro per colpa della fogna che riversa i liquami a poca distanza dalla spiaggia. Non è lo stesso per i turisti che, senza un cartello, non possono sapere a cosa vanno incontro.

Rispetto alla scorsa volta l’ordinanza è arrivata per tempo, ma purtroppo non c’era alcun avviso in spiaggia che informasse del divieto di balneazione. “Io ne sono a conoscenza e per questo il bagno non lo faccio, ma la scorsa volta misero le transenne sulla battigia, oggi no” ci ha informato una barese assidua frequentatrice di Pane e Pomodoro.

Infatti su nessuna delle 9 transenne poste al lato del lido c’era un avviso. Difficile per qualsiasi turista, italiano o no, sapere del divieto di balneazione. “Sono appena arrivato – ci ha detto un turista di Potenza – appena sono entrato in acqua vi ho sentito urlare al megafono del divieto. Senza di voi non l’avrei mai saputo”.

Un cartello, con magari una scritta in inglese per i turisti, renderebbe il lavoro più facile sia ai bagnini, che più di sgolarsi e stare attenti alla bene e meglio non possono, ma soprattutto a noi che non possiamo presentarci in spiaggia col megafono per avvisare i bagnanti ogni qual volta c’è il divieto di balneazione.