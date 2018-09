Una parte della recinzione in legno del cantiere per la ristrutturazione del teatro Margherita di Bari è crollata a causa delle forti raffiche di vento. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per mettere in sicurezza l’area in attesa del ripristino. Poco più a nord, come abbiamo scritto, un albero era crollato in mezzo alle giostrine in piazza Diaz.

