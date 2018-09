Ogni volta la stessa storia. Un nubifragio improvviso e subito strade allagate e sottopassi “navigabili”. È successo anche domenica scorsa dopo il temporale che ha colpito il capoluogo: sono bastati meno di 25mm di pioggia per creare disagi ai cittadini in alcune zone.

Come in via Parisi, per esempio. Da questa parte del quartiere Madonnella era arrivato uno dei tanti video del nubifragio. La scena era la solita: strada allagata, acqua che non defluisce e “minaccia” i marciapiedi. Troppa pioggia? No, mancanza di manutenzione.

Basta aprire una delle caditoie per capire il motivo degli allagamenti: sono totalmente ingolfate e stracolme di rifiuti, fango e foglie secche. Senza un’adeguata e soprattutto sistematica manutenzione al prossimo temporale i problemi si ripresenteranno.

Il caso di via Parisi è emblematico: qui sorge un complesso di case popolari dell’Arca ma la strada, a giudicare dalle strisce blu, è di pertinenza del Comune. Chi si occupa della manutenzione e della pulizia? A vedere lo stato delle cose pare nessuno dei due.