L’Amtab ha reso noto che da lunedì 17 settembre entrerà in vigore il servizio invernale di trasporto pubblico locale (TPL) che, accanto alle linee ordinarie con 110 autobus, prevede il potenziamento dei collegamenti con le scuole superiori con l’impiego di ulteriori 22 autobus in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2018-19.

Ci saranno anche delle nuove agevolazioni. Il costo dell’abbonamento annuale sarà di 180 euro, a differenza dei 250 euro degli anni scorsi, e consente di viaggiare per 365 giorni dalla data della prima obliterazione. Anche l’abbonamento mensile ha avuto un forte taglio, quest’anno il costo è di 20 euro.

Per acquistare l’abbonamento è necessario presentare all’ufficio Amtab preposto, in via Fornari, il certificato di frequenza rilasciato dall’istituto statale o paritario oppure un’autocertificazione (con fotocopia di documento di identità) da sottoscrivere in loco e una foto tessera recente.

I nuovi orari e i percorsi delle linee di TPL potranno essere consultati sul sito internet www.amtab.it e/o richiesti agli operatori al numero verde 800 450 444. Gli orari di transito dei bus affissi sulle paline di fermata saranno sostituiti nei prossimi giorni.