In molti si lamentano dei migranti che stazionano davanti ai supermercati in cerca di qualche spicciolo per riuscire a campare. Questo “odio” è dettato da chi i soldi li pretende senza nemmeno voler aiutare a portare la spesa, mandando anche a quel paese il poveretto di turno che si trova a fare la spesa nel momento e nel posto sbagliato. Ma non bisognerebbe fare di tutta l’erba un fascio.

Lo sa bene una signora che ogni qual volta si reca a fare la spesa viene sistematicamente aiutata da un giovane a portare le buste fino all’ascensore. “Vorrei tanto ripagarlo con qualcosa in più – dice la vecchietta – ma con la pensione che prendo posso solo dargli due euro. Certamente con le cose che si sentono un po’ di paura ne ho ma non posso fare altrimenti”.

Non sappiamo perché si sia innervosito tanto da metterci fuori dal portone. Abbiamo ipotizzato che la colpa possa essere per la sua presunta irregolarità oppure perché la telecamera l’ha spaventato. Di certo ha frainteso le nostre intenzioni poiché eravamo lì per testimoniare che non tutti sono da evitare come in molti pensano.