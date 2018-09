Materassi, mobili, televisori e tanto altro. Un’immagine già vista e rivista ma che purtroppo accade quasi ogni giorno. Questa volta siamo in via Monte Grappa e, secondo il racconto di chi ha fatto la segnalazione, i proprietari degli ingombranti abbandonati sul marciapiede appartengono al civico 75.

“Delle signore anziane – aggiunge – li hanno visti con i propri occhi e, nonostante li abbiano ripresi, i condomini del piano terra hanno continuato ad abbandonare i complementi d’arredo come se niente fosse”.

Pedoni, bambini, disabili e mamme con i carrozzini non possono usare il marciapiede per colpa degli ingombranti abbandonati li da giorni. “Ho segnalato questo scempio all’Amiu – conclude – ma non sono ancora intervenuti per ripulire la zona”.

