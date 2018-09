Un parcheggio? No, una giungla. Entrare, uscire o più semplicemente trovare posto nell’area di sosta dell’ospedale San Paolo dedicato a disabili e dipendenti è davvero un’impresa. Il motivo? Semplice, mancanza di controllo: nel parcheggiano entra chi vuole.

I cartelli all’entrata parlano chiaro, ma in molti sembrano ignorarli: all’interno è quindi facile imbattersi in aiuto sui posti per disabili senza il relativo pass, oppure in posti riservati alle forze dell’ordine occupati da mezzi di semplici cittadini.

A completare il quadro ci sono gli immancabili “minchia parking” con auto lasciate un po’ come capita: le troviamo parcheggiate sulle strisce pedonali, sui passaggi per disabili, in curva, o più semplicemente a centro carreggiata.

Il tutto sotto gli occhi della direzione sanitaria. Il problema? poco controllo e la mancanza di una convenzione con il Comune che consideri il parcheggio a uso pubblico e quindi consenta alla Polizia Locale di entrare nel parcheggio per fare le multe.