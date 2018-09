La puzza è meno forte ma c’è ancora. Il civico 424 di via Dante è uno dei due immobili dentro cui c’è il tugurio finito nel mirino del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che con un’ordinanza firmata ieri vuole (finalmente) porre fine al degrado che attanaglia alcuni stabili del quartiere Libertà.

Il documento intima ai due proprietari (l’altro è al civico 395) di provvedere, a proprie spese, al ripristino entro 30 giorni “delle condizioni igienico-sanitarie” e “alla rimozione delle condizioni di grave incuria”. Non solo: l’ordinanza urgente mira anche a stanare eventuali affitti in nero e la presenza di un numero eccessivo di occupanti nei tuguri.

Proprio al civico 424 di via Dante eravamo stati qualche settimana fa per documentare come vivono alcuni migranti: spazi ristretti, pessime condizioni igieniche, poca luce e nessun bagno tanto che gli occupanti sono costretti a raccogliere i propri escrementi nei secchi da versare per strada nelle ore notturne. Una situazione indegna.

Il problema però, come più volte dimostrato, non riguarda casi isolati ma sarebbe generalizzato nel quartiere. Sarebbero tanti i depositi, le cantinole, i garage trasformati dai proprietari in improbabili appartamenti per lucrare sui migranti.

Proprio per questo il documento firmato ieri dal primo cittadino sarebbe solo il primo di una lunga serie. Ci sarebbero almeno altre 6 ordinanze già pronte e che il primo cittadino è pronto a firmare per risolvere il problema delle locazioni abusive nel quartiere Libertà.