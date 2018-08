Una parte degli uffici del Palagiustizia pericolante, ma non troppo, potrebbe finire all’interno nell’ex sede Telecom a Poggiofranco, su cui però si starebbero addensando alcune nubi. È vero che sarebbe rimasto il solo immobile idoneo dopo il pasticcio dell’ex palazzo Inpdap, prima assegnato, poi revocato a distanza di due mesi, ma essendo in ballo soldi e destini pubblici è auspicabile la massima trasparenza.

Abbiamo provato a chiedere spiegazioni sul palazzo ex Telecom ai proprietari, stando a una prima ricerca, la società Nova Re Siiq Spa, con sede legale a Roma. Una centralinista ci ha detto che gli uffici aprono lunedì prossimo e quindi non è possibile avere spiegazioni.

Sul sito leggiamo che: “Nova Re Siiq Spa è una società d’investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana. È focalizzata su immobili a destinazione prevalentemente ricettiva: hotel, residenze sanitarie assistenziali (Rsa), residenze studentesche, senior housing. La società è controllata da Sorgente Sgr per il tramite di Fondi da essa gestiti”.

Ciò che si legge sono le voci che circolano su quell’immobile. I soliti ben informati parlano di una trattativa per la vendita in corso. Il prezzo sarebbe stato fissato a 4,2 milioni di euro. Chi è interessato all’acquisto non siamo riusciti a sapere. Ciò che potrebbe succedere – dice qualcuno – è che la vendita possa avvenire dopo il trasferimento degli uffici del Palagiustizia al suo interno. Insomma, si sente odore di un’altra speculazione e di affare privato fatto coi soldi pubblici.

C’è un altro aspetto non trascurabile. I proprietari del palazzo ex Inpadap si erano impegnati all’adeguamento a loro spese, per una cifra superiore ai 2 milioni di euro. In questo caso come funzionerebbe? Chi dovrà sostenere i costi dell’adeguamento alle esigenze della Magistratura? Insomma, siccome si tratta di un fatto molto serio, in cui ci si gioca molto in termini economici e di immagine, sarebbe il caso fare da subito nomi e cognomi dei reali beneficiari, mettendo in chiaro chi deve fare cosa.

I tempi stringono. L’avvocato Gaetano Sassanelli, presidente della Camera Penale di Bari, invita a dare un’accelerazione. E noi ci uniamo al suo appello. Il rischio, non peregrino, è quello che dal primo settembre gli operatori della giustizia possano rimanere per strada e quindi addio persino all’ordinaria amministrazione. La Procura sta cercando di ottenere una proroga per evitare il disastro, soprattutto operativo, non solo d’immagine.