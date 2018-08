La terra trema ancora con un’intensità di 5,2 gradi in provincia di Campobasso, a Montecirfone. Il sisma sarebbe stato avvertito anche nel Barese, oltre che in altre zone della Puglia, Molise, Campania e Abruzzo. In tanti hanno postato la loro esperienza sui social. Nonostante il sussulto non ci sarebbero danni a cose e persone.

