Un palo della segnaletica stradale abbattuto da più di 2 mesi e mai ripristinato. Siamo in viale delle Regioni, una delle vie principali del quartiere San Paolo, famoso per i marciapiedi dissestati che costringono i pedoni a camminare per strada.

Umberto Carli e Leonardo Rizzi, sempre pronti a intervenire come possono, armati di filo di ferro e nastro segnaletico, l’hanno sistemato alla meno peggio. Attaccandolo a uno degli alberi dell’incrocio, l’hanno reso ben visibile agli automobilisti.

A pochi metri di distanza, i due hanno trovato un’altro palo rotto da parecchi mesi, pericoloso per i passanti che potrebbero inciampare o peggio tagliarsi. Anche in questo caso con del nastro segnaletico l’hanno reso visibile.

“In tutti i cartelli abbiamo trovato del nastro segnaletico sbiadito. Questo significa che, dopo averlo segnalato, nessuno più è intervenuto per ripristinarli. Questi interventi dovrebbero messi in atto dal Municipio – concludono Umberto Carli e Leonardo Rizzi – ma come sempre questo quartiere viene abbandonato anche per queste piccole cose”.

