“I soliti idioti” così il sindaco Antonio Decaro ha chiamato i vandali che non hanno perso tempo e hanno decorato con dei graffiti i cestini porta rifiuti dei nuovi angoli verdi di via Sparano.

Appena visto il graffito, il Sindaco non ha perso tempo e ha immediatamente postato la foto e scritto un commento sull’accaduto. “Non abbiamo nemmeno fatto in tempo a togliere le recinzioni – scrive – dalle nuove aree verdi, realizzate nelle intersezioni tra via Sparano e via Principe Amedeo, che i vandali si sono messi in azione”.

“Cari vandali – precisa Decaro – come sempre ripuliremo prontamente i cestini, ma spero che questo non scoraggi la vostra vena artistica. Perché tra pochi giorni, proprio lì, come in seguito su tutti gli incroci di via Sparano, saranno attivate 4 telecamere”.

“Sarà bello – conclude – guardare insieme il video delle vostre bravate. E farvele pagare, una a una, con multe salatissime. Sarà la prima volta che invece di guadagnarci, un artista pagherà per le sue opere”.