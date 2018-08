Dopo il crollo del ponte di Genova lo scorso 14 agosto, un forte allarmismo si è dilagato per tutta la penisola, portando molti italiani a controllare con i propri occhi lo stato in cui si trovano i ponti delle loro città.

Alcune segnalazioni sono arrivate anche da Palo del Colle per il ponte che collega la città ad Auricarro. Molti cittadini, vedendo le condizioni della parte pedonale e del parapetto si è allarmata pensando che fosse in pericolo di crollo.

Per capire se le condizioni fossero quelle descritte dai palesi, siamo andati a controllare sotto il ponte assieme al geometra Francesco Sarti. “Vedendo la struttura – ci spiega – si evince come negli anni ci siano stati lavori di manutenzione con prefabbricazione e messa in opera. Il ponte non ha segni di cedimento e quindi non c’è alcun pericolo di crollo”.

“L’unica pecca – conclude – è la parte pedonale che non è ben manutenuta. Questo può anche essere dovuto alla burocrazia che spesso pone dei limiti per alcuni interventi. In questo caso per riparare il parapetto ci vorrebbero molti permessi come quello per occupazione di suolo pubblico. I cittadini possono stare tranquilli”.