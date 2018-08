Come chiesto dal sindaco Decaro, questo pomeriggio l’Inail, proprietaria dell’immobile di via Nazarianz, sede del tribunale penale, ha trasmesso ufficialmente al Comune di Bari la richiesta di proroga per i termini dello sgombero del palazzo.

Il Sindaco, in risposta al procuratore Volpe, aveva annunciato che solo a fronte di una richiesta ufficiale da parte della proprietà o del locatario, sollecitata ancora poche ore fa, il Comune avrebbe esaminato la possibilità di prorogare i termini dello sgombero del palazzo di via Nazarianz.

“Finalmente è arrivata la richiesta di proroga auspicata da diverso tempo – spiega Decaro -. Ora i tecnici del Comune si metteranno a lavoro per valutare le eventuali misure cautelative per concedere più tempo per il trasloco degli uffici giudiziari. Mi auguro che il Ministero ora voglia cogliere questa opportunità per accelerare i tempi delle decisioni e individuare presto un nuovo immobile dove trasferire la sede del tribunale penale”.