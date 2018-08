“Il comportamento di alcuni non sempre è stato improntato alla correttezza”. Queste le parole con cui Vittorio Ferraresi, sottosegretario alla Giustizia, ha commentato la polemica avvenuta tra il ministro Bonafede e il sindaco Decaro dopo che quest’ultimo ha deciso di prorogare di 4 mesi i termini per lo sgombero della struttura.

“Entro il 31 agosto in via Nazariant non deve rimanere nessuno. Non si possono tenere persone in uffici dichiarati a rischio crollo”. ha affermato Ferraresi, intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno in merito allo sgombero del Palagiustizia che è stato dichiarato inagibile dal Comune alcuni mesi fa.

“Dal 1° settembre – ha aggiunto Ferraresi – la giustizia penale si sposterà in via Brigata Regina e a Modugno. Una situazione assolutamente provvisoria prima di entrare nella cosiddetta soluzione-ponte”.