La saga del “portinaio errante” al Presidio territoriale assistenza (PTA) di Gravina è destinata ad alimentare ulteriori polemiche. Siamo in grado di farvi ascoltare l’audio di una sconvolgente conversazione tra la sorella dell’addetto alla sbarra ed il dottor Papappicco, medico del 118 in servizio durante gli episodi precedenti. La donna si qualifica come sorella del portinaio e dirigente sindacale. Chiamata evidentemente in supporto dal fratello, il 12 luglio scorso si precipita alla postazione del 118 per infliggere una reprimenda al pubblico ufficiale medico.

Papappicco ribalta la situazione e per niente sorpreso della sortita, le fa per così dire cantare la causa della storiaccia. Ad un certo punto, dopo aver tentato invano di accampare scuse, messa alle strette dal medico che la incalza, la sorella sindacalista si lascia andare a una confessione destinata a far scalpore. Spiega che il fratello avrebbe fatto bene a lasciare aperta la sbarra per non compromettersi con certa gente su consiglio di alcuni dirigenti Asl. Ma c’è un altro elemento interessante. A sentire la conversazione pare sia stata lei a dettare al direttore del distretto l’ultima disposizione relativa alla regolamentazione dell’accesso al Presidio territoriale di assistenza.

Il fatto che un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti o circostanze di rilevanza penale da denunciare è normale, anzi dovuto, appare invece del tutto insensato debba essere dipinto dal direttore del distretto come “accusatore” dell’addetto alla sbarra, notoriamente e per stessa ammissione della sorella-sindacalista (a sua volta dipendente amministrativa della Asl), persona che elude sistematicamente la propria mansione e si allontana dal posto di lavoro. Ci chiediamo se questo tipo di ritorsioni dirigenziali indiscriminate garantiscano gli onesti oppure i lestofanti.

CONVERSAZIONE PAPAPPICCO-SORELLA PORTINAIO 12 LUGLIO 2018

SORELLA: Se lei ha qualche problema su quello che succede qui, lo dica al dottor Dibello, si faccia dare la chiavetta cosi la sbarra la apre e la chiude lei.

PAPAPPICCO: Lei con quale titolo viene qui e viene a parlare?

S: Io sono una dipendente e sono un dirigente sindacale.

P: Anche io e sono un dirigente sindacale e sono anche un pubblico ufficiale e non prendo ordini da lei né dal signore che è alla sbarra.

S: Io ho già parlato con il direttore del distretto.

P: Il direttore del distretto deve parlare con il sottoscritto, perché è stata posta in essere un’interruzione di pubblico servizio. Il 118 ha la priorità.

S: Benissimo, però il portiere (mio fratello) non può litigare tutti i giorni con la gente ineducata e delinquenti che per colpa loro qualche giorno ce lo troveremo massacrato, ed è già successo in passato.

P: Suo fratello ha scritto a chi di competenza?

S: Si, ha scritto.

P: Vorrà dire che la colpa è di quel dirigente che non ha preso provvedimenti.

S: Chi deve entrare deve avere un permesso. Non devono entrare amici, parenti e nemmeno i dipendenti.

P: Questo non lo stabilisce lei, lo stabilisce la legge (i disabili, il 118, tutte le persone che vengono qui a trasportare, a lavorare), cosa che invece non è stata fatta stamattina. Io ho chiesto al signore che è alla sbarra quale fosse il suo ruolo e mi ha risposto: “sono autista” poi si è ripreso e ha detto che fa il portinaio, al che gli ho chiesto il motivo per cui non fosse a fare il suo lavoro all’ingresso dell’ospedale. Ognuno fa le sue mansioni. Dopodiché io stamattina non potevo uscire con l’ambulanza e ho chiamato la Polizia Municipale. Io cosa devo fare? Se arriva una chiamata cosa succede se c’è ingorgo di macchine? Il portinaio deve stare lì ad aprire, a selezionare la gente che può entrare e la gente che non può entrare .

S: Il direttore aprirà una commissione. Mio fratello andrà a parlare difronte ad una commissione disciplinare e staremo a vedere chi deve pagare e se dopo non ci sarà un regolamento interno.

P: Secondo lei ci sono dei responsabili?

S: (silenzio)… da quello che ne so si deve chiamare il Sindaco.

P: Ma questa è proprietà privata.

S: Lo so, ma fa parte dei servizi. Il direttore deve convocare il tavolo dei servizi. Non si può scappare da questa cosa.

P: Allora la mansione del signor Pacella può dirmi qual è?

S: Mio fratello è autista con demansionamento a portiere.

P: Il suo compito quale dovrebbe essere?

S: Il suo compito è quello di disciplinare il traffico e di tenere chiusa la sbarra.

P: Cosa che stamattina non è stata fatta.

S: In realtà non lo fa da un bel po’, perché qualcuno del suo distretto gli ha consigliato di non fare lite con nessuno (wagliò nan facenn leit ca qualche dì ada vè mazzoit. Jiapr chedda sbarr e fe trasì l cristioin ca voln trasì) per la sua incolumità e gli è stato detto da qualcuno inferiore al dirigente. Un consiglio fraterno diciamo… per salvargli la vita, perché stava sempre a litigare perché vogliono entrare tutti.

P: Quindi ci sono dei responsabili.

S: Certo che ci sono, infatti lunedì mi sentirò con il direttore e farò nome e cognome perché questo è sbagliato.

P: Perché dobbiamo arrivare a questi livelli? Così è successo stamattina. Un signore è stato portato dal 118 in ospedale, proprio la persona che forse avrebbe avuto più diritto di altri ad entrare perché lavora per la Asl e consegna il materiale. Gli organi vigilanti servono a questo. Se c’è un’omissione in vigilando, io non ho nessun tipo di problema a dire: guarda che la situazione che si viene a creare quotidianamente documentata è questa. Stamattina c’erano tante macchine che bloccavano il passaggio. Signora Pacella, se mi scatta un codice rosso io come esco con l’ambulanza?

S: Lei ha ragione. Io non do torto né a lei né a mio fratello. Purtroppo gli è stato dato un consiglio: tieni alzata la sbarra.

P: Ma il consiglio non è legge. Se un mio collega viene a darmi un consiglio fraterno sbagliato, e io lo metto in atto, rischio di essere licenziato e mi viene aperto un procedimento disciplinare e penale. Quindi dei consigli fraterni io non so che farmene. La soluzione diversamente potrebbe essere quella di scrivere e di denunciare tutti i consigli che gli sono stati dati. E dalla mia parte io sono costretto ad avvisare la centrale dell’impossibilità di poter uscire con l’ambulanza per colpa della confusione che si viene a creare. Il mio obbligo dunque è quello di notificare. Ho chiesto alla signora Rita di farmi parlare con il direttore del distretto, ma non è stato possibile. Io la capisco la situazione imbarazzante di uno che vuole entrare per forza, e c’è il rischio che si venga a creare una situazione pericolosa, ma in una mattina ne possono capitare pochi rispetto agli altri. Tuttavia se il signor Pacella si allontana dal suo posto di lavoro e lascia la sbarra alzata (cosa che accade quotidianamente e ci sono i testimoni che possono dimostrarlo), non ha la possibilità di scremare le auto che possono e quelle che non possono entrare. Quindi non c’è un primo contatto con il portinaio nel momento in cui un’auto entra in ospedale perché il portinaio si allontana dal suo posto di lavoro. E quindi viene meno alla mansione che gli è stata attribuita, come se facesse l’abbandono del posto di lavoro. Io le consigliò di consigliare a suo fratello di tenere la sbarra chiusa e di far entrare solo chi lavora o ha la necessità.

S: No dottore. Non dovrà entrare nessuno e non dovranno entrare nemmeno i dipendenti se non hanno l’autorizzazione. Io entro se ho un badge che mi fa entrare. Voi (riferito ai dipendenti) non lo avete e dunque non potrete entrare. I medici, il dipendente che porta la farmacia o i materiale non entrano senza autorizzazione scritta. Prima la sbarra era sempre abbassata e mio fratello era sempre nel suo luogo di lavoro, purtroppo dopo l’ennesimo litigio ha cambiato comportamento.

P: le avete notificate queste situazioni a chi di competenza?

S: Questa è un cancrena che difficilmente verrà risolta, anche con un regolamento. Perché questa azienda non tutela i dipendenti.