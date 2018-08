La Fiera del Levante sta per iniziare e fervono i preparativi. Il biglietto di ingresso costerà 3 euro e sarà acquistabile sia al botteghino ma anche online. Come sempre l’ingresso sarà gratuito per chi arriva in bici e per le persone disabili e i rispettivi accompagnatori.

Per gli espositori ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti ad un prezzo ridotto, che come sempre potranno essere distribuiti ai commercianti, ai visitatori e ai clienti.