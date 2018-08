Ormai non si sa più a che Santo rivolgersi per riuscire a frenare l’invasione di cinghiali nel capoluogo pugliese. Dopo aver inoltrato richieste su richieste per un intervento del Comune, il Gruppo Bari Revolution ha creato una petizione per la chiusura dei varchi di Lama Belice.

“Non sappiamo più che altro fare – dicono disperati -. Sì sono diminuiti, ma restano un pericolo per l’intera città. Cerchiamo di coinvolgere più persone possibile per ottenere qualcosa dal Comune”.

La raccolta firme digitale è partita dopo l’ultimo incidente accaduto in via Capo Scardicchio, dove un cinghiale è stato investito da un auto in piena notte. Ma non è di certo l’ultimo avvistamento. Infatti sempre questa notte è stato investito un cinghiale nei pressi dell’ospedale. “E se fosse passata un’ambulanza in quel momento? Questa storia deve finire”, concludono i volontari del Gruppo Bari Revolution.