Arriva, si guarda intorno compiaciuto e butta i mobili di casa sul marciapiedi nelle vicinanze del liceo Flacco. Siamo tra via Murat e via Pizzoli, zona trafficata anche in questo periodo agostano.

Ciò che il lurido di mezza età, coi capelli bianchi ma evidentemente non molto saggio, è che dal balcone di un palazzo di fronte un inquilino gli sta facendo il reportage. Con tanto di data e orario impressi sugli scatti, il cittadino immortala tutta la scena.

Una specie di fotoromanzo della munnezza. Davvero vale la pena rischiare la figuraccia e – speriamo sia questo il caso – anche una salata contravvenzione?

Luridi, ricordate che se non cadete nelle fototrappole comunali, comunque in giro per la città ci sono ancora tanti baresi niente affatto disposti alla rassegnazione.

