“Nell’ambito del progetto per l’ampliamento del parco, abbiamo intenzione di spostare i tralicci e la Terna si è impegnata a fare uno studio di fattibilità per allontanare gli elettrodotti dalle case. Già a settembre i tecnici di Terna lavoreranno con i tecnici del Comune per elaborare un piano secondo i vincoli e le autorizzazioni necessarie”. L’annuncio che tutti aspettavano a Loseto è finalmente arrivato dopo anni di promesse direttamente dal sindaco, Antonio Decaro, pubblicato sulla sua pagina facebook.

“Oggi siamo stati a Loseto con i responsabili di TERNA – ha scritto Decaro – l’azienda proprietaria dei tralicci che sono presenti in quel territorio. Nonostante tutti i parametri sull’inquinamento elettromagnetico siano di gran lunga inferiori ai limiti previsti, come certifica l’ARPA, i residenti del quartiere vivono la paura che quella presenza possa provocare dei danni alla salute. L’amministrazione nel frattempo si impegnerà a reperire i fondi utili all’intervento, candidando il progetto a a finanziamenti regionali e nazionali”. Ora non resta che attendere, speriamo poco.

1 di 2