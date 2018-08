“A Palese vi sono numerosi pali pericolanti che sostengono la rete elettrica Enel, una struttura pericolosa come dimostrano i pezzi che quasi quotidianamente si staccano”. Questa le parole di denuncia che riceviamo da Sos Città, associazione che dà voce ai cittadini.

“Il progresso di una città – prosegue la segnalazione – si vede dai servizi che è in grado di offrire ai suoi cittadini, così, una volta costruite infrastrutture e reti di comunicazione, diviene di primo piano la modalità con la quale questi servizi, concessi pubblicamente, modificano la sostenibilità della vita, migliorandola o peggiorandola, anche privatamente”.

A tal proposito, l’associazione Sos Città ha accolto i timori di un cittadino residente a Palese, in via Leonardo Loiacono verso il Lungomare Massaro Tenente Nicola. “Fuori dalla sua abitazione – prosegue la denuncia – è posto un palo di cemento armato, teoricamente indistruttibile che, a causa della mancata manutenzione, rischia il crollo. Un potenziale danno alla proprietà privata di chi ha segnalato il problema, ma anche al servizio elettrico generale. Questo palo è infatti uno di centinaia, tutti collegati tra loro e presenti sia nel centro abitato che nelle campagne. Una struttura necessaria per la rete

elettrica dell’Enel che eroga energia per tutta la popolazione”.

“Grazie al senso civico di un cittadino – hanno dichiarato i rappresentanti di Sos Città – di contrasto al menefreghismo di chi di competenza dovrebbe intervenire nell’ordinaria manutenzione ed efficienza del servizio, chiediamo che questa mobilitazione passi all’ente pubblico con intervento immediato, prima che si verifichi il disastro”.

“Evitiamo – concludono – che si inneschi un’esplosione e un conseguente effetto domino su tutti gli altri pali elettrici, perché se da sempre abbiamo imparato a non scherzare col fuoco, in tempi moderni lo stesso dovrebbe valere per l’elettricità”.

