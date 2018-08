“Se il cane sporca, il padrone deve pulire”. Così recita l’avviso installato al di sotto di due cartelli stradali in via Vittorio Veneto a Palese, vicino all’hotel Palumbo. Non è un caso che il Comune abbia deciso di iniziare proprio da questa via, frequentata da turisti che devono fare lo slalom sui marciapiedi per colpa delle deiezioni canine.

La legge c’è, ma come a volte purtroppo accade, non viene rispettata e i padroni zozzoni se ne fregano e non raccolgono i bisogni dei loro amici a quattro zampe. “Speriamo – dicono i residenti – che con questi cartelli arrivino le multe, perché se così non fosse non servono a nulla viste come sono state ridotte molte strade del quartiere”.

