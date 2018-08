Via Crisanzio, 122. Segnatevi l’indirizzo, perché qui giace il famigerato cantiere abbandonato e non segnalato dove in tanti si sono già schiantati. Pochi giorni fa l’ultimo incidete, per ora si intende, perché se qualcuno non provvede, molto presto ce ne saranno altri.

In attesa che qualcuno si faccia male e il Comune o i proprietari si muovano, ci siamo rivolti un po’ più in alto, diciamo così. La speranza è che la luce di Padre Pio illumini certe coscienze o almeno il cammino di chi percorre questa strada. Via Crisanzio, 122. Fate attenzione.