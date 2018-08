Nell’era della rivoluzione digitale le città stanno diventando sempre più smart. Nelle grandi metropoli è disponibile il wifi gratuito che copre tutti i quartieri o applicazioni che consentono ai cittadini di vivere una vita più facile.

In attesa che Bari che diventi una città all’avanguardia ed eco-sostenibile, grazie alle luci a led, forse sarebbe il caso di provvedere al ripristino di alcun lampioni, che funzionano ancora con la vecchia lampadina.

È il caso di via Ettore Fieramosca angolo via Dante. Qui nel quartiere Libertà da tempo l’illuminazione è scarsa per colpa di una lampadina fulminata ormai da tempo. In un quartiere, popolato anche da gente poco raccomandabile, sarebbe l’ideale avere un’ottima illuminazione nelle ore più buie, rendendo le strade un po’ più sicure.

I residenti, nonostante le varie richieste, sono ancora in attesa che qualcuno cambi la lampadina fulminata e nel frattempo girano con le torce dei cellulari accese, in onore della rivoluzione tecnologica in atto.