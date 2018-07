All’inizio del mese vi abbiamo raccontato del caso di via Macchiavelli a Palo del Colle. Al civico numero 2 risiedono due donne che, fino a poco tempo fa, avevano in casa una miriade di cani, vivendo in condizioni igieniche al quanto discutibili.

Dopo la nostra denuncia, per la felicità dei residenti stanchi dell’odore nauseabondo e di sentire i cani abbaiare, sono intervenute le Forze dell’Ordine e l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) che ha provveduto a togliere i cani dall’abitazione.

Se non fosse che qualche giorno fa, una delle due donne sia stata vista girare con un pastore tedesco. L’unico cane lasciato in custodia alle due. Inizialmente i vicini pensavano fosse un maschio, ma a quanto pare è femmina ed è pure incinta. Se così fosse a breve si ripeterebbe l’incubo che per anni ha tormentato i vicini.

I residenti, per questo motivo, hanno chiesto una verifica da parte delle Forze dell’Ordine, per accertare le condizioni del cane e chiedendo, qualora fosse incinta, di farla partorire e di levare dalla custodia delle donne i cuccioli appena nati, evitando così di ripetere la storia.

