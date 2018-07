Antonio Paesano, per noi Tonino Waterfront vivendo a San Girolamo, ce l’ha fatta. Da settembre sarà un videomaker della nota trasmissione televisia “Le Iene”. Ha sbaragliato la concorrenza dopo alcuni giorni di campus a Cologno Monzese, impegnato nella realizzazione di immagini e montaggi. Un’avventura iniziata grazie ad un post del programma televisivo in cerca di giovani talenti. Con lui avevamo visto la diretta Facebook che sanciva l’elenco degli aspiranti candidati.

La caparbietà che lo contraddistingue, anche se solo 21enne, ha permesso ad Antonio di essere selezionato, insieme ad altri 5, per far parte della squadra. In poco tempo, facendo tesoro di consigli e proverbiali cazziatoni, Antonio è migliorato.

Siamo sicuri che la collaborazione con Le Iene, per ora a tempo determinato per un periodo di prova, possa essere un meritato trampolino di lancio. Mancherà a tutti noi, a me in particolare, costretto a trovare un degno sostituto da redarguire a dovere. Complimenti Tonino, siamo fieri di te.