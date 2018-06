Il 7 luglio il Santo Padre farà nuovamente visita a Bari per l’Incontro di Preghiera Ecumenico sulla Pace in Medio Oriente. Mentre cresce l’attesa per l’arrivo del Pontefice, l’arcidiocesi di Bari-Bitonto ha diffuso il programma che vedrà milioni di fedeli uniti per l’occasione.

8.15: Atterraggio nel Piazzale Cristoforo Colombo a Bari. Il Santo Padre è accolto da Monsignor Francesco Cacucci, dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dalla Dottoressa Marilisa Magno, Prefetto di Bari e dal Sindaco Antonio Decaro.

8.30: Il Papa davanti alla Basilica di San Nicola accoglie i Patriarchi e li saluta singolarmente. I religiosi attendono davanti al presbiterio l’ingresso del Pontefice che saluta i membri della Comunità dei Frati Domenicani.

8.45: Preghiera nella cripta per la venerazione delle reliquie di San Nicola e accensione della lampada uniflamma. Mezz’ora dopo il Santo Padre e i Patriarchi escono dalla Basilica e in pullman raggiungono la “Rotonda” sul Lungomare di Bari dove si terrà un incontro di preghiera

10.30: Ritorno alla Basilica dove si terrà un dialogo a porte chiuse tra Patriarchi e Sua Eminenza. Dopo il pranzo, in Arcivescovado il Santo Padre si congeda dai Patriarchi.

16.30: Prima di salire in elicottero, il Santo Padre si congeda dalle Autorità.