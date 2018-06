In merito agli articoli “Multa all’autista dello scuolabus senza patente, il Comune di Modugno tace. Polstrada: inviato il verbale” e “Modugno, autista scuolabus senza patente: dirigente comunale come Pilato. Pronto un esposto”, relativi agli sviluppi dell’increscioso episodio avvenuto l’11 maggio scorso, quando l’autista dello scuola bus è stato fermato senza patente, riceviamo e pubblichiamo le precisazioni della dottoressa Angela Straziota, responsabile del Servizio Politiche Culturali Sport e Turismo, Pubblica Istruzione del Comune di Modugno.

LE PRECISAZIONI –

“La dott.ssa Straziota, per il tramite del proprio legale di fiducia, intende sottolineare l’assoluta correttezza del proprio operato, operato ispirato alla tutela dell’incolumità degli studenti che usufruiscono del servizio pubblico di trasporto scolastico, ma al contempo regolato dalle previsioni normative, regolamentari e contrattuali che disciplinano la materia.

Il responsabile del servizio, contrariamente a quanto riportato negli articoli di giornale pubblicati in data 11.05 e 21.05 uu.ss., appena appresa la notizia, si è attivato senza ritardo, avviando l’iter prodromico all’adozione dei provvedimenti del caso.

In particolare, acquisita in data 11.05.18, tramite la Polizia Locale la pec della Polizia dl Stato prot. n.24930 del 07/05/2018 contenente una relazione relativa all’accertamento della sanzione amministrativa, la dott.ssa Straziota, già in data 14.05.18, ha formalizzato la contestazione dell’addebito alla ditta incaricata di effettuare li servizio di trasporto scolastico, concedendo il termine di rito per le eventuali controdeduzioni.

Ottenute le giustificazioni del caso e ritenute le stesse inidonee a scalfire la portata dell’addebito contestato, con determinazione del 31.5 u.5. Reg. gen. 604/2018, il responsabile del servizio ha revocato il provvedimento di aggiudicazione del servizio in favore della Ditta Lopraino S.r.l. mediante la determinazione innanzi richiamata – non essendovi una seconda classificata in graduatoria, essendo la ditta in questione l’unica partecipante alla procedura di gara – il responsabile del servizio ha intimato alla Lopraino S.r.l. di assicurare il servizio trasporto scolastico senza soluzione di continuità sino al 12 giugno, In aderenza al capitolato speciale.

Tanto, all’evidente scopo di scongiurare l’interruzione del servizio dl trasporto pubblico degli studenti negli ultimissimi giorni di scuola, con conseguente grave disagio per le famiglie.

Inoltre, tra gli adempimenti consequenziali alla determinazione in esame, è stata disposta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’iscrizione di col all’art. 213, comma 10, del Codice dei Contratti.

In ultimo luogo, si segnala l’assoluta infondatezza del richiamo all’esistenza di un precedente creato della dott.ssa Straziota nell’anno 2012, precedente afferente la revoca dell’appalto del trasporto pubblico scolastico nel giro di 24 ore per una questione relativa al durc.

Non solo in quel frangenti la dott.ssa Straziota non ricopriva l’incarico di dirigente del servizio in questione, ma neppure corrisponde al vero la circostanza che l’allora dirigente avesse disposto la revoca dell’affidamento nei tempi innanzi citati.

In quel frangenti, infatti, non fu adottato alcun provvedimento di esclusione della ditta affidataria, bensì fu effettuato l’intervento sostitutivo dell’Ente per sanare le pendenze del gestore

In ragione di quanto chiarito, non può revocarsi in dubbio il tempestivo e concreto impegno della dott.ssa Straziota e garanzia dell’interesse pubblico e dei principi di imparzialità e trasparenza”.