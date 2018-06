Così come preannunciato qualche giorno fa, il gran caldo di inizio settimana è destinato a non durare molto a lungo.. Da domani, infatti, il tempo peggiorerà su tutta la Puglia con temperature in calo e temporali anche di forte intensità.

Proprio in vista dell’imminente peggioramento, la Protezione Civile ha emanato un bollettino di vigilanza annunciando allerta meteo gialla per tutta la Puglia, valido dalle ore 8 di domani per le successive 24.

“Sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni – si legge sempre nella nota della Protezione Civile – saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Il peggioramento inizierà dalla tarda mattinata di domani: i temporali colpiranno soprattutto le zone interne (Murge) ma bagneranno anche le coste risultando localmente violenti mentre le temperature, già in lieve calo oggi, torneranno nella media stagionale accompagnate dal ritorno del vento di maestrale specie dalla sera.