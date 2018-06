Romeo, il cane di una famiglia di Barivecchia che per anni è andato a passeggio in giro per la città di Bari, è morto di vecchiaia.

Lo sharpei, senza guinzaglio ed accompagnatore, passeggiava per le vie del centro storico, ma non disdegnava incursioni in corso Cavour, via Sparano e in altre strade più centrali della città.

Da qualche tempo aveva smesso di andare in giro e si era rifugiato a casa dei padroni, dai quali nei bei tempi ritornava per rifocillarsi e riposare.

Romeo era diventato una specie di mascotte particolarmente amato dai bambini che spesso ricompensavano la sua dolcezza “allungandogli” qualcosa da mangiare.