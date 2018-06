Spostare gli uffici giudiziari sarebbe una vera e propria sciagura per il quartiere Libertà. A dirlo è Luciana D’Attolico di Confabitare che spiega come il trasloco dei tribunale civile causerebbe un grave danno al quartiere e in particolare al mercato immobiliare che gira attorno alla presenza di quegli uffici.

“È già difficile affittare gli appartamenti per uso residenziale – spiega la D’Attolico – ancora più difficile sarebbe farlo per gli uffici se il tribunale dovesse andar via, diventerebbe davvero un problema enorme”.

Presto ci sarà un tavolo con Regione e Comune in Procura: “Qualsiasi cosa decidano di fare devono tenerci in considerazione. Vorremmo chiedere al Comune che fine ha fatto il progetto del polo della giustizia al Libertà? Ad oggi ci rimane solo lo scempio del city center dove i primi 3 piani liberi perché i proprietari non sanno che fine farà il tribunale”.