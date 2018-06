Un paio di settimane fa avevamo intervistato Vittorio, residente al civico 3 di viale delle Regioni, al quartiere San Paolo. Ci aveva chiamato per denunciare le assurde condizioni di viabilità in occasioni di piogge particolarmente intense.

Quel giorno, però, c’era il sole. C’è voluto poco per dimostrare ciò per cui Vittorio avrebbe voluto ringraziare il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il nubifragio che si abbattuto questa mattina sul capoluogo di regione, mettendolo in ginocchio per un paio d’ore, ha fatto esplodere in tutta la sua drammaticità il problema di viale delle Regioni.

Un residente ha sottolineato la cosa in un video dedicato manco a dirlo al primo cittadino, accusato insieme all’amministrazione di non aver provveduto a dotare la strada della fogna bianca per far defluire l’acqua piovana. Il riassunto dell’allagamento in un commento: “Guarda Decaro e cci-è la cascate du Niagàre”.