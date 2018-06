C’è il cappello parlante con la bocca disegnata da un pannello a led, la piuma che spicca il volo grazie a una ventola azionata dal sensore di luce e perfino un paiolo il cui mestolo si mette a girare da solo, attivato da un rilevatore di suoni. Gli appassionati del genere lo hanno certamente capito, siamo all’interno di una rappresentazione del mondo di Harry Potter, creata dagli allievi della scuola Tommaso Fiore di Bari.

Sotto la guida dei docenti di Tecnologia, Pasquale Panebianco e Mariangela Piazzolla, e della docente di Arte e Immagine, Claudia Guglielmi, 20 ragazzi iscritti all’istituto hanno frequentato un corso di robotica organizzato gratuitamente, come da tre anni a questa parte, dall’associazione di genitori no-profit ROBOTICS, fondata da Alessandro Marra.

Gli ANTS, la squadra delle “formichine” della Tommaso Fiore, hanno così partecipato ai campionati nazionali di robotica. Per il progetto, che prevedeva una rappresentazione teatrale mista umani/robots, la scelta è ricaduta sul maghetto più famoso che si conosca, ed evidentemente ha portato bene. La squadra si è classificata al primo posto, portando a casa il titolo e aggiudicandosi il diritto di rappresentare l’italia ai campionati mondiali in programma a Montreal, in Canada, dal 16 giungo. Insomma, un vero successo.

Il trionfo, però, rischia di trasformarsi in una cocente delusione. Per la trasferta, tra volo, alloggio e spedizione dei robots, ci vogliono circa 30mila euro, soldi di cui né la scuola, né tanto meno il Miur, il Comune o la Regione dispongono. Per cercare di non mancare l’appuntamento, la squadra e i docenti hanno promosso una campagna di raccolta fondi, ma sono ancora lontani dall’obiettivo.

“I ragazzi stanno frequentando un corso intensivo di inglese – ci ha detto la professoressa Piazzolla – i ragazzi devono anche essere interrogati dalla commissione, ognuno sul proprio ambito specifico di competenza. Le stiamo provando tutte per realizzare questo sogno, sarebbe un orgoglio per Bari e la Puglia. L’appello è prima di tutto a Emiliano e Decaro come persone ancora prima che come rappresentati delle istituzioni”.

Eventuali donatori o sponsor interessati possono contattare la scuola o scrivere a ilsognodegliants@gmail.com. Chiunque voglia contribuire, può farlo mediante bonifico bancario sul seguente conto:

IBAN: IT92O0335967684510700233436

Intestatario: APS Robotics

Causale: Il Sogno degli ANTS