Giugno Mese della Sicurezza Urbana. Dopo che numerose Città italiane ormai da tempo hanno sperimentato i vantaggi delle applicazioni tecnologiche – anche nel campo della sicurezza urbana – si tenta di far adeguare anche Bari alle migliori pratiche nazionali.

Nei giorni scorsi si sono avuti incontri – promossi dal consigliere comunale Carrieri – tra la polizia Municipale di Bari e un’azienda specializzata e leader nel settore delle videocamere (bodycam) per agenti di polizia. Uno strumento decisivo, non solo per la sicurezza degli operatori di polizia, ma altresì per quella dei Cittadini essendo un potente deterrente di azioni delittuose.

La possibilitá per l’agente di riprendere automaticamente tutto quello che accade in sua presenza, dá inoltre certezza dei fatti accaduti in sua presenza e consente di eliminare gran parte del contenzioso che quotidianamente si verifica tra Cittadini e agenti di polizia municipale. Le body cam hanno inoltre sistemi di geolocalizzazione che consentono di individuare il luogo esatto dove l’agente si trova e di intervenire prontamente ed esattamente nel caso in cui vengano attivate per la registrazione, senza la necessitá quindi che l’agente di polizia chiami il Comando per richiedere assistenza.

“Credo – ha dichiarato Carrieri nel corso dell’incontro- che la Polizia Municipale di Bari debba assolutamente provare questa tecnologia, poiché in una Città assediata da 12 clan malavitosi possiamo sperare di fornire sicurezza ai Cittadini solo se avremo agenti dotati dei migliori strumenti tecnologici di difesa e contrasto all’illegalità diffusa”.

