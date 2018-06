Furto di fiori al cimitero. In un tempo in cui la crisi fa da padrona, ci sono persone che pur di portare i fiori ai loro cari li rubano dalle altre tombe. Non un bel gesto nei confronti di chi spende quei soldi per onorare i propri defunti.

Questo è ciò che accade al cimitero di Bari, in via Crispi. “Non è una cosa nuova nel cimitero di Bari – denuncia un parente -. Per la terza volta questa settimana non ho trovato i fiori alla tomba del mio bisnonno. Un gesto che è davvero meschino e che non siamo più in grado di sopportare”.

