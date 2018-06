Da più di 10 giorni, l’ascensore della Casa della Salute di piazza Europa al San Paolo, è fuori uso. Anziani con problemi di deambulazione, invalidi e mamme con i carrozzini non possono salire negli ambulatori a causa del disservizio.

“Un problema che è quasi passato inosservato – spiega il consigliere del Municipio 3, Francesco Ferrante -. Un ambulatorio che era il fiore all’occhiello del San Paolo che purtroppo per la scarsa manutenzione è ormai appassito”. Al problema dell’ascensore si aggiunge anche l’aria condizionata e il riscaldamento non funzionante, scarafaggi, medici che vanno via e non vengono integrati, ma anche la fogna che, con la pioggia, si intasa.

“Alcuni medici di medicina generale si offrono di scendere per visitare i pazienti che non riescono a salire le scale – continua Ferrante – ma, oltre a non poter lasciare scoperto l’ambulatorio, non è igienico fare delle visite nell’androne”.

“Chiediamo al Sindaco – continua l’ex presidente del Municipio – di non venire solo per inaugurare delle giostrine, che sì servono al territorio. Ma in questo quartiere serve ben altro. Oltre a strutture mirate per la socializzazione, i cittadini hanno bisogno di ambulatori efficienti che possono intervenire su tutto il quartiere”.

“La struttura di piazza Europa, dal valore di 50 milioni di euro – conclude – è stata abbandonata. Il Comune, invece di preoccuparsi a spendere altri soldi per cercare una nuova sede del Tribunale Penale, non potrebbe trasferire qui gli uffici? Ci sono molti spazi che da tempo sono inutilizzati e, facendo così, il quartiere potrebbe certamente risollevarsi”.