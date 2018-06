Quando andare contromano non è pericoloso perché è più importante guadagnare tempo. Un pensiero di tutti i residenti di via Eraclide, al quartiere Japigia, che pur di risparmiare del tempo fanno una manovra pericolosa che fino ad ora ha causato molti incidenti.

Con il nuovo piano di viabilità del quartiere, i residenti di via Eraclide, per raggiungere la rotonda del ponte che collega via Omodeo con via Magna Grecia, devono fare un giro molto lungo.

Se invece si decide di rischiare e di tagliare dalla strada in contro senso, in pochi secondi si arriva su via Caldarola, facilitando così il raggiungimento della rotonda.

Siamo andati a vedere con i nostri occhi il vantaggio che si ha con quei pochi metri e abbiamo cercato di far capire ai cittadini come questa manovra sia pericolosa. Forse sarebbe giusto fare qualche modifica alla viabilità di Japigia.