A fronte della massiccia presenza di pubblico che assisterà sabato 16 e domenica 17 giugno presso lo Stadio San Nicola di Bari ai concerti “Non stop live 2018” di Vasco Rossi, il sindaco Antonio Decaro ha predisposto un’ordinanza che prevede le seguenti disposizioni:

È fatto divieto dalle ore 8 del giorno 16 giugno 2018 alle ore 06:00 del giorno 18 giugno 2018 nelle zone interessate dallo svolgimento dell’evento, nonché all’interno della struttura che ospita l’evento musicale:

• per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa la struttura che ospita l’evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;

• per qualsiasi soggetto detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la struttura che ospita l’evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;

• di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

È altresì espressamente vietato dalle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2018 alle ore 24:00 del 17 giugno 2018 accedere all’interno dello stadio San Nicola con zaini, borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio.

Per agevolare inoltre tutti i cittadini che vorranno recarsi allo Stadio san Nicola utilizzando i mezzi pubblici l’Amtab sta predisponendo un collegamento diretto da piazza Moro allo stadio e viceversa, senza fermate, con un bus ogni 20 minuti a partire dalle 13.30 alle 2 circa. Il costo del biglietto per corsa sarà di 1,00 se effettuato a terra e 1,50 a bordo.