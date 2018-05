Quando pagare il grattino diventa noioso basta scrivere un biglietto per non avere la multa. L’avrà pensato certamente l’automobilista che questa mattina, per evitare il pedaggio, ha deciso di lasciare un biglietto con su scritto “Stiamo lavorando per il Comune” sul lungomare, nei pressi di largo Adua. Un metodo che sembrerebbe infallibile. Se davvero basta così poco per evitare dipagare la sosta sulle strisce blu, in città vedremo più foglietti che grattini.

